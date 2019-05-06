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США направляют авианосец USS Abraham Lincoln в качестве предупреждения Ирану

Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников.

США направляют авианосец USS Abraham Lincoln в качестве предупреждения Ирану
Авианосец USS Abraham Lincoln
Фото: wikipedia.org

Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") и тактическую группу бомбардировщиков в регион ответственности Центрального командования вооруженных сил США, отвечающего за операции на Среднем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, сообщается на сайте Белого дома.

Он подчеркнул, что  Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе.

Заявление Болтона прозвучало на фоне роста напряженности с Ираном по поводу санкций Вашингтона и попыток их обхода.

Куда именно будет направлен авианосец, не уточняется.

Напомним, в начале апреля США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Сообщалось, что созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

США не раз обвиняли Иран в дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливане. Непосредственно стражей они обвиняют в том, что они отправляют боевиков в Сирию, Ирак и Афганистан.

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