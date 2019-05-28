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Сербия привела войска в боевую готовность из-за столкновений в Косово

Косовская полиция сообщила, что просто боролась с преступностью.

Сербия привела войска в боевую готовность из-за столкновений в Косово
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 28 мая, сербские вооруженные силы приведены в полную боевую готовность. Это случилось после сообщений сербских СМИ о том, что полиция Косово "вмешалась" на северную территорию этой непризнанной Сербией республики, где большинство проживающих - сербы.

Об этом сообщает Dw.com.

Представитель сербского правительства Марко Дьюрич обвинил косовскую полицию в попытке выгнать этнических сербов из Косово и поставить под угрозу мир в регионе.

В свою очередь, косовская полиция сообщила, что провела в городе Косовска-Митровица на севере республики операцию против организованной преступности, во время которой столкнулась с вооруженным сопротивлением.

В результате этого, пострадало не менее двух косовских полицейских, задержано несколько подозреваемых в участии в преступных бандах, контрабанде товаров, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в Twitter призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что операция на севере республики была направлена по борьбе с преступностью и с целью проверки полицейских и таможенных органов.

Он призвал сербское правительство не подавлять усилия Косово по борьбе с преступностью.

Представитель международной миссии KFOR в Косово, которая проводится под командованием НАТО, заявил, что миссия следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями Косово и Сербии.

В этом регионе силы НАТО в боевую готовность не приводились.

Отмечается, что президент Сербии Александр Вучич приказывает привести армию в боевую готовность каждый раз, когда обостряется конфликт с Косово.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его независимость признало более 110 государств, в том числе США и большинством государств ЕС. Однако Сербия до сих пор считает Косово своей провинцией.

Напомним, в июле 2018 года экс-президент Петр Порошенко ездил с визитом в Сербию. Там он заявил, что Украина не признаёт Косово и надеется, что проблема этого региона будет решена, исходя из интересов Сербии.

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