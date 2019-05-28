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Главой Еврокомиссии может стать немец Манфред Вебер

Среди кандидатов по неписанному правилу могут быть только представители партий, лидирующих на выборах.

Главой Еврокомиссии может стать немец Манфред Вебер
Фото: newtent.info

Главы государств и правительств стран Европейского союза решают, кого предложить на пост председателя Европейской комиссии, при этом большие шансы занять эту должность у немца Манфред Вебера. Об этом пишет "Немецкая волна".

Европарламент намерен приложить усилия к тому, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, предложенных его фракциями. Об этом договорились главы большинства фракций парламента ЕС, сообщил его действующий председатель Антонио Таяни во вторник в Брюсселе после встречи с председателями представленных в парламенте политических сил.

Против выступает Альянс либералов и демократов за Европу, заявил его глава Ги Верхофстадт.

Сегодня главы стран и правительств стран Евросоюза (Европейский совет) обсудят возможные кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Согласно законодательству ЕС, Евросовет предлагает одного кандидата на эту должность, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Предложенную кандидатуру, в свою очередь, должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель на первом обсуждении кандидатуры председателя Еврокомиссии главами государств и правительств стран ЕС предложит лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера.

"У нас есть еще много времени, чтобы обговорить эту тему, в том числе на очередном заседании Евросовета 21-22 июня, и поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - сказала Меркель во вторник вечером по прибытии на неформальный рабочий ужин в Брюсселе.Она заявила, что при назначении главы Еврокомиссии поддерживает принцип "ведущего кандидата", в соответствии с которым этот пост получает лидер крупнейшей фракции Европарламента, но "не все коллеги такого же мнения".

Напомним, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу

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