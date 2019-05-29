Трамп сообщил о "большом прогрессе" в отношениях с Японией

Президент США Дональд Трамп назвал успешным свой 4-дневный визит в Японию. В ходе переговоров сторонам удалось достичь "большого прогресса по многим направлениям". Об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2019 р.

"Вернулись из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с прекрасным лидером премьер-министром Абэ!" - написал Трамп.

Конкретные результаты или договоренности президент не упомянул.

Японское агентство Kyodo сообщило, что главы государств обсуждали установление контактов с Северной Кореей и Ираном, а также договорились ускорить переговоры о торговых сделках.

"Президент Трамп полностью поддержал мою решимость встретиться с председателем Ким Чен Ыном и откровенно провести переговоры и сказал, что окажет любую поддержку", - сказал Абэ на совместной пресс-конференции.

Политики провели игру в гольф и посмотрели турнир по сумо.

Напомним, ранее Трамп "по рекомендации прокурора" одобрил публикацию полного доклада по "российскому делу" касательно вмешательство РФ в избирательную кампанию президентских выборов 2016 года.