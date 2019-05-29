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Трамп сообщил о "большом прогрессе" в отношениях с Японией

Президент США подытожил четырехдневный визит одной фразой.

Трамп сообщил о "большом прогрессе" в отношениях с Японией
Президент Сша Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп назвал успешным свой 4-дневный визит в Японию. В ходе переговоров сторонам удалось достичь "большого прогресса по многим направлениям". Об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

"Вернулись из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с прекрасным лидером премьер-министром Абэ!" - написал Трамп.

Конкретные результаты или договоренности президент не упомянул.

Японское агентство Kyodo сообщило, что главы государств обсуждали установление контактов с Северной Кореей и Ираном, а также договорились ускорить переговоры о торговых сделках.

"Президент Трамп полностью поддержал мою решимость встретиться с председателем Ким Чен Ыном и откровенно провести переговоры и сказал, что окажет любую поддержку", - сказал Абэ на совместной пресс-конференции.

Политики провели игру в гольф и посмотрели турнир по сумо.

Напомним, ранее Трамп "по рекомендации прокурора" одобрил публикацию полного доклада по "российскому делу" касательно вмешательство РФ в избирательную кампанию президентских выборов 2016 года.

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