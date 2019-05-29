Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком
В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
ГлавнаяМир

США заподозрили Россию в испытаниях ядерного оружия

Москва может проводить испытания малой мощности.

США заподозрили Россию в испытаниях ядерного оружия
Глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли.
Фото: EADaily

В Министерстве обороны США выразили опасения по поводу возможного проведения Россией испытаний ядерного оружия.

О том, что Москва может проводить испытания малой мощности, заявил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли.

В частности, в Вашингтоне подозревают, что Россия, скорее всего, не соблюдает положения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписавшие документ страны ввели полный мораторий на эту практику, сообщает Радио Свобода.

По словам Роберта Эшли, у России есть техническая возможность провести испытания вопреки исходящим из договора запретам.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также