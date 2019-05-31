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Меркель: США были и останутся важнейшим партнером Германии, несмотря на разногласия

Канцлер провела встречу с госсекретарем США Помпео.

Меркель: США были и останутся важнейшим партнером Германии, несмотря на разногласия
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность тесных отношения Германии и США, несмотря на ряд серьезных разногласий.

Об этом она заявила перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в Берлине, передает Deutsche Welle.

"Соединенные Штаты были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы", - сказала Меркель.

Одновременно она напомнила о существовании многих спорных вопросов между ФРГ и США, среди которых - атомная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, "хрупкая ситуация" в Ливии и германо-американское сотрудничество по России и Украине.

"Вы видите, что за 45 минут нам необходимо обсудить множество тем. Мы будем обсуждать их в духе партнерства, и, конечно, у нас будут контакты и впредь", - пообещала канцлер.

Помпео, в свою очередь, сказал, что Германия - крупный, важный партнер и союзник США. Он выразил удовлетворение состоявшимися ранее переговорами с главой МИД Германии Хайко Масом и отметил: "Нашим двум странам предстоит еще много работы вместе с нашими партнерами по НАТО и со всеми нашими союзниками, чтобы обеспечить безопасность для наших стран, мир и стабильность во всем мире, насколько это только возможно".

После переговоров с Помпео Меркель встретится с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Накануне, выступая с речью в Гарвардском университете, канцлер Германии раскритиковала протекционистскую политику США.

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