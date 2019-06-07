​Германия и Россия подписали договор об углублении экономического сотрудничества

Министр экономики Германии Петер Альтмайер и министр экономического развития России Максим Орешкин приняли программу "Партнерство для эффективности".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что цель программы - повышение эффективности экономики РФ с помощью немецких технологий. Планируется сотрудничество в улучшении производительности труда, подготовке и повышении квалификации сотрудников, а также обмене опытом и информацией о соответствующих правовых нормах.

После принятия новой инициативы Альтмайер признал наличие существенных нерешенных проблем в отношениях Берлина и Москвы.

"Конфликты привели к колоссальному снижению развития европейско-российских отношений, поэтому мы хотим это сотрудничество интенсифицировать в рамках возможного", - сказал он.

Подписанный документ, по словам Альтмайера, определяет рамки сотрудничества. Министр экономики Германии пообещал прилагать усилия к тому, чтобы немецкие инвестиции в России получали необходимую защиту от рисков, и указал на недавнее открытие завода Daimler под Москвой и "большие инвестиционные планы других немецких компаний".

Одновременно Альтмайер подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе, "пока не будут устранены причины, сыгравшие решающую роль в их принятии". По его словам, Евросоюз ожидает полной реализации плана мирного урегулирования на Донбассе после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Альтмайер заявлял, что санкции против РФ будут сохраняться, пока не исчезнут причины их введения.