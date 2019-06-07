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15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

Гражданство пассажиров уточняется.

15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
Фото: twitter.com/DubaiPoliceHQ

Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел 6 июня около 18:00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда.

Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам, в нем были 31 человек различных национальностей. По неясным пока причинам автобус врезался в дорожный знак.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ.

Гражданство пассажиров уточняется.

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