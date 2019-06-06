Премьер Дании объявил об отставке по итогам парламентских выборов

В Дании во время парламентских выборов в Фолькетинг победу одержали социал-демократы. Об этом сообщает Reuters.

Избирком Дании подсчитал 100% бюллетеней и объявил предварительные результаты голосования. По данным подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест против 79 для правящей Либеральной партии и других политических сил.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение и вскоре объявит об отставке. Новым премьер-министром Дании станет глава левоцентристской Социал-демократической партии Дании 41-летняя Метте Фредриксен.

"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявила Фредриксен своим сторонникам.

Напомним, 24-26 мая в странах ЕС прошли выборы в Европарламент. По итогам голосования наибольшее количество мест получила Европейская народная партия, а также альянс социалистов и демократов.