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​Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду

Власти страны заявили, что мусор был неверно задекларирован - как пластиковые отходы.

​Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду
Архивное фото
Фото: sdelanounas.ru

После многомесячного дипломатического спора Филиппины возвращают Канаде более 1300 тонн мусорных отходов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что сухогруз MV Bavaria с 69 контейнерами в пятницу, 31 мая, покинул филиппинскую гавань Субик-Бей. В конце июня это судно под флагом Либерии должно прибыть в Ванкувер.

Конфликт вокруг мусорных отходов между Филиппинами и Канадой продолжается уже долгое время. Президент Филиппин Родриго Дутерте даже угрожал Канаде "войной".

Канадский мусор был доставлен на Филиппины еще в 2013-2014 годах. В более чем 100 контейнерах содержались бытовые отходы, в том числе пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, макулатура и использованные подгузники. Филиппинские власти заявили, что весь мусор неверно задекларирован - как пластиковые отходы. С тех пор отходы находились в гавани Субик-Бей в 80 километрах от столицы Филиппин Манилы.

Несколько месяцев назад назад конфликт между странами вышел на дипломатический уровень. Филиппины потребовали от Канады забрать мусор, однако правительство в Оттаве отказалось, ссылаясь на то, что речь идет о частном контракте. В конце концов, Филиппины отозвали своего посла в Канаде и зафрахтовали сухогруз для возвращения мусора.

Глава администрации порта Субик-Бей Вилма Эйсма назвала происходящее "моментом гордости для филиппинцев". Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что конфликт исчерпан.

Филиппины - уже давно не единственная страна юго-восточной Азии, принимающая мусор из промышленно развитых государств. Однако, в последнее время усилилось общественное движение, цель которого - не допустить превращения региона в "мировую мусорную свалку". Только несколько дней тому назад Малайзия объявила о возвращении по месту отправки 4 тысяч тонн мусорных отходов.

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