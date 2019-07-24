КНДР захватила российское судно с 17 моряками

Инцидент произошел еще 17 июля, но о нем стало известно только теперь.

Пограничники Северной Кореи захватили в водах Японского моря российское судно Сянхайлинь-8, на борту которого находилось 17 человек.

Инцидент произошел еще 17 июля. Однако, подробности задержания судна лишь сейчас озвучил заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер, пишет "Комерсант".

По его словам, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР, где они находятся до сих пор. Российского консула к ним пустили только 23 июля. Он сообщил, что закрытых в каютах моряков регулярно обыскивают и допрашивают.

КНДР захватила этот корабль в 53 милях от границы страны якобы из-за незаконного пересечения границы. Всех моряков задержали доставили в порт Вонсан.

"Почему корейцы придумали, что 50 миль - это "зона их военной охраны", которая никаким международным институтом не признана. Так нам сказали в посольстве", - отметил Седлер.

По словам совладельца компании, которой принадлежит судно, такой инцидент случился впервые. Сейчас связи с моряками нет.