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Yonhap: южнокорейский самолет открыл предупредительный огонь возле российского бомбардировщика

Россия данный факт отрицает.

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Российский бомбардировщик дважды заходил в воздушное пространство Кореи в промежутке между 9 и 10 часами утра по местному времени. В ответ были подняты истребители F-15K и F-16K, они сопроводили самолет и сделали несколько предупредительных выстрелов.

В России этот инцидент описали по-другому.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны России.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - добавили там.

В то же время в Минобороны РФ подтвердили, что к российским самолетам приближались два южнокорейских истребителя F-16, которые, по мнению Москвы, "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

Перед этим в южнокорейскую зону идентификации залетели еще два российских и два китайских военных самолета.

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