Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Российский бомбардировщик дважды заходил в воздушное пространство Кореи в промежутке между 9 и 10 часами утра по местному времени. В ответ были подняты истребители F-15K и F-16K, они сопроводили самолет и сделали несколько предупредительных выстрелов.

В России этот инцидент описали по-другому.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны России.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - добавили там.

В то же время в Минобороны РФ подтвердили, что к российским самолетам приближались два южнокорейских истребителя F-16, которые, по мнению Москвы, "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

Перед этим в южнокорейскую зону идентификации залетели еще два российских и два китайских военных самолета.