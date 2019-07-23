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В Пуэрто-Рико более 200 тыс. человек протестуют после публикации переписки губернатора

Рикардо Россельо грубо и вульгарно отзывался о местных жителях в переписке с помощниками.

В Пуэрто-Рико более 200 тыс. человек протестуют после публикации переписки губернатора
Фото: EPA

Более 200 тыс. человек участвуют в манифестациях в городе Сан-Хуан, который является административным центром островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным правоохранителей, демонстрации длятся уже почти неделю - участники требуют отставки губернатора Рикардо Россельо. Это самые масштабные протесты за последние 20 лет.

Люди вышли на улицы после после публикации электронной переписки, которую губернатор вел со своими помощниками. Он пренебрежительно отзывался о жителе, страдающем от лишнего веса, с которым он фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и в адрес поп-певца Рики Мартина.

Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе за предоставление средств подрядчикам, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.

Протесты по большей части проходят мирно. Полиция сообщила, что в понедельник, 22 июля, из-за жары стало дурно 18 участникам манифестации, им оказали медицинскую помощь.

Росселльо ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку.

Напомним, ситуация осложняется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после ураганов. В стране после стихийных бедствий возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

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