США введут процедуру ускоренной депортации мигрантов

Лица, находящиеся в стране нелегально менее двух лет, будут подлежать ускоренной депортации без решения суда.

Власти США объявили о расширении полномочий сотрудников иммиграционной службы. Теперь лица, находящиеся в стране нелегально менее двух лет, будут подлежать ускоренной депортации без возможности предстать перед судом.

Об этом сообщает Associated Press.

Изменения, как ожидается, вступят в силу с 24 июля.

"Рассмотрение дел в иммиграционных судах может занимать годы", - отметил и.о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан. Он охарактеризовал нововведения как попытку преодолеть "имеющийся кризис на южной границе", освободив места в центрах содержания мигрантов.

Согласно новым правилам, более 20 тысяч человек, арестованных на территории страны с октября 2017-го по сентябрь 2018 года, могут быть депортированы по ускоренной процедуре.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп объявил о начале депортации миллионов нелегалов из США.