Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь на вторник, 24 июля, в Хабаровском крае России при пожаре в палаточном лагере погибла девочка 2008 года рождения, еще трое госпитализированы с ожогами, они в тяжелом состоянии. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

СМИ сообщают о смерти второго ребенка в больнице, но официально эта информация не подтверждена. Губернатор региона Сергей Фургал подтвердил, что трое детей, пострадавших при пожаре, впали в кому, еще один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние - между средней тяжестью и удовлетворительным.

Всего, по данным МЧС, пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых, последним медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе произошел в ночь на вторник. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. В лагере находилось почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

По факту пожара и гибели ребенка открыто уголовное дело. Установлено, что лагерь был установлен без разрешения контролирующих органов по решению руководства комплекса. Спецкомиссия уже заявила, что при проверке комплекса весной этого года были выявлены "различные нарушения".