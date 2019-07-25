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Трамп заявил, что показания Мюллера "были большим днем для страны"

Спецпрокурор Мюллер отвечал на вопросы Конгресса в течение 7 часов.

Трамп заявил, что показания Мюллера "были большим днем для страны"
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Фото: ИноСМИ

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в течение 7 часов давал показания перед Конгрессом США по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В ходе разбирательств Мюллер не предоставил оправданий для президента Дональда Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес, сообщает телеканал CNN.

"Мы не пришли к решению относительно того, совершил ли президент преступление", - сказал Мюллер в ходе слушаний.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось - спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов (198 вопросов), а в других случаях ответил односложно.

В своих показаниях спецпрокурор отметил, что Трамп не всегда правдив и осудил его поддержку публикации WikiLeaks взломанных демократических писем в 2016 году.

"В течение своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы являются одними из самых серьезных", - заявил он.

Мюллер отметил, что Россия снова попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году. "Они делают это, пока мы сидим здесь. И они собираются сделать это на наших следующих выборах", - сказал спецпрокурор.

Он также отметил, что его команда не решала, был ли "сговор", так как это не юридический термин, и у них не было достаточных доказательств, чтобы обвинить должностных лиц кампании Трампа в сговоре с россиянами.

"Когда президент сказал, что российское вмешательство было мистификацией, это было ложью, не так ли?" - уточнил председатель комитета по разведке Адам Шифф.

"Верно", - ответил спецпрокурор.

Мюллер также добавил, что президент может быть обвинен в препятствовании правосудию после ухода с поста.

Несмотря на это, Трамп заявил, что был очень хороший день. "Это был очень большой день для нашей страны. Это был очень важный день для Республиканской партии. И вы могли бы сказать, что это был великий день для меня, но я даже не хочу этого говорить", - сказал Трамп журналистам в Белом доме после слушаний.

Напомним, в марте 2019 команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс, но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

В конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер во время первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы сообщил о своей отставке.

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