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ГлавнаяМир

Белорусский дипломат тяжело ранен в Анкаре

Нападавший совершил самоубийство.

Белорусский дипломат тяжело ранен в Анкаре
Посольство Беларуси в Турции
Фото: turkey.mfa.gov.by

В столице Турции Анкаре был серьезно ранен советник-посланник посольства Беларуси Александр Поганшев.

Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

В дипломата попали две пули, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Выстреливший в Поганшева человек - бывший военный, после нападения он совершил самоубийство.

По информации турецких СМИ, он был соседом белорусского дипломата. Между ними был давний конфликт.

Видео с места происшествия опубликовало издание Neohaber.

Как рассказал TUT.by официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военный несколько раз выстрелил в него.

Напомним, это не первое нападение на дипломатов в Турции. 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

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