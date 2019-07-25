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В крупнейшем аэропорту Амстердама отменили 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки топлива

Сегодня задержки продолжатся, так как сначала должны улететь вчерашние рейсы.

В крупнейшем аэропорту Амстердама отменили 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки топлива
Фото: www.iamsterdam.com

В главном аэропорту Нидерландов "Схипхол" задержали и отменили 180 рейсов из-за проблем с поставками авиатоплива. Об этом сообщает издание NOS.

"В системе компании Aircraft Fuel Supply произошла неисправность, в результате чего самолеты в "Схипхол" невозможно заправить, что привело к задержкам", - сказано в сообщении.

Согласно информации, рейсы отменены или задержаны как на вылет, так и на прилет. Проблему решили вечером в среду, однако сегодня некоторые рейсы еще будут задержаны, так как сначала аэропорт отправит лайнеры, задержанные накануне.

Пострадали ли из-за отмен и задержек украинские туристы, на данный момент неизвестно. Пассажиров отмененных рейсов разместили на раскладушках в аэропорту, пока авиакомпании не пересадят их на другие рейсы.

Напомним, на прошлой неделе в московском аэропорту Шереметьево из "Боинга" эвакуировали 179 человек - пассажиров и членов экипажа - из-за срабатывания датчика о задымлении на борту.

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