Wizz Air сокращает частоту 17 рейсов из Киева из-за задержки поставок самолетов

Компания Wizz Air объявила об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям из-за задержки с поставкой самолетов.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Отмечается, что с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген. Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций. Среди них - возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но на другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы.

Пассажирам, оформившим билеты через агенства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников.

Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена (скобках указаны дни, в которые полеты будут сокращены): Варшава (понедельник, пятница); Будапешт (понедельник, пятница); Мемминген (понедельник, пятница); Кельн (понедельник, пятница); Биллунн (вторник); Берлин (среда, суббота); Бремен (вторник); Франкфурт (среда, суббота); Гамбург (среда); Дортмунд (четверг); Рига (четверг); Ганновер (четверг); Ларнака (суббота); Краков (воскресенье); Вена (вторник, воскресенье); Братислава (воскресенье); Копенгаген (воскресенье).

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы.

Напомним, в зимнем сезоне 2019/2020 годов Wizz Air намерена увеличить частоту полетов во Львов по существующим направлениям на 10 рейсов в неделю по сравнению с прошедшей зимней навигацией.

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.