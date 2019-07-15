С понедельника, 15 июля, в Киеве начался капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
В ходе работа планируется заменить песчано-щебеночную подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров. Также в ходе реконструкции планируется создать велодорожку, установить энергосберегающее освещение, современное барьерное ограждение.
Работы начаты на участке между проспектом Героев Сталинграда и Богатырской улицей в направлении станции метро "Почайная".
Проспект Бандеры, который через суд переименовать обратно в Московский, является важнейшей транспортной магистралью для северо-восточного Киева.