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В Киеве начался капремонт проспекта Бандеры

На участке между проспектом Героев Сталинграда и Богатырской ограничен проезд.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

С понедельника, 15 июля, в Киеве начался капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

В ходе работа планируется заменить песчано-щебеночную подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров. Также в ходе реконструкции планируется создать велодорожку, установить энергосберегающее освещение, современное барьерное ограждение.

Работы начаты на участке между проспектом Героев Сталинграда и Богатырской улицей в направлении станции метро "Почайная".

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Проспект Бандеры, который через суд переименовать обратно в Московский, является важнейшей транспортной магистралью для северо-восточного Киева.

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