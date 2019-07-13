Зеленский предложил приостановить проверки Госэкоинспекции в портах

Президент Владимир Зеленский предложил приостановить на два месяца проверки судов сотрудниками Госэкоинспекции в морских портах Украины. По его мнению, по окончанию этого срока новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования данной проблемы.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины, которое проходило сегодня в Одессе.

Отвечая на слова представителя Госэкоинспекции о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

"Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не произойдет". А каждый день простоя - десятки тысяч долларов расходов", - комментировал это решение новый глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Несмотря на решение правительства, попытки "экологов" проверять суда не прекратились.

Портовые компании раньше неоднократно рассказывали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в ЕБА заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.