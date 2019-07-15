Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В центре Киева хулиганы "покрасили" фонтан в зеленый цвет и засыпали мыльный раствор

Коммунальщики подчеркивают, что такие повреждения приводят к загрязнению и поломке оборудования фонтанов.

В центре Киева хулиганы "покрасили" фонтан в зеленый цвет и засыпали мыльный раствор

В центре Киева неизвестные залили в фонтаны мыльный раствор и окрасили воду ярко-зеленым красителем.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевводфонд".

"13 и 14 июля работниками «Киевводфонда» было обнаружено загрязнение воды фонтанов «Водяной шар» и одной чаши «Малых» фонтанов. Воду «Водяной шара» было окрашено в ярко-зеленый цвет, а в чашу «Малого» - добавили мыльный раствор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты предприятия уже отреагировали и устранили повреждения. В настоящее время фонтаны полноценно работают по своему графику. Однако, подчеркивают коммунальщики, подобные повреждения фонтанов приводят к загрязнению и поломке оборудования.

Фото: kyivvodfond.com.ua

"Обращаем внимание и еще раз призываем всех жителей и гостей города Киева бережно относиться к фонтанам нашего города. Фонтаны Киева - это визитная карточка и одно из главных украшений столицы! В случае выявления подобных актов вандализма росим срочно обращаться по телефону: (044) 228-91-73 (СВКП «Киевводфонд»)", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2017 года  неизвестные  "покрасили" воду в фонтанах на Майдане Независимости и на Контрактовой площади. Почти одновременно "позеленела" и вода в реке Лыбидь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также