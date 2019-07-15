Коммунальщики подчеркивают, что такие повреждения приводят к загрязнению и поломке оборудования фонтанов.

В центре Киева неизвестные залили в фонтаны мыльный раствор и окрасили воду ярко-зеленым красителем.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевводфонд".

"13 и 14 июля работниками «Киевводфонда» было обнаружено загрязнение воды фонтанов «Водяной шар» и одной чаши «Малых» фонтанов. Воду «Водяной шара» было окрашено в ярко-зеленый цвет, а в чашу «Малого» - добавили мыльный раствор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты предприятия уже отреагировали и устранили повреждения. В настоящее время фонтаны полноценно работают по своему графику. Однако, подчеркивают коммунальщики, подобные повреждения фонтанов приводят к загрязнению и поломке оборудования.

Фото: kyivvodfond.com.ua

"Обращаем внимание и еще раз призываем всех жителей и гостей города Киева бережно относиться к фонтанам нашего города. Фонтаны Киева - это визитная карточка и одно из главных украшений столицы! В случае выявления подобных актов вандализма росим срочно обращаться по телефону: (044) 228-91-73 (СВКП «Киевводфонд»)", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2017 года неизвестные "покрасили" воду в фонтанах на Майдане Независимости и на Контрактовой площади. Почти одновременно "позеленела" и вода в реке Лыбидь.