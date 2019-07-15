К 2023 году знание английского на уровне В1 будет обязательным для всех абитуриентов, - Минобразования

Согласно концепции, выпускники, показавшие более низкий уровень знания, должны будут пройти интенсив до начала учебного года.

Министерство образования и науки Украины разработало и утвердило концепцию развития английского языка в университетах, которая предусматривает обязательное владение иностранным языком на уровен В1 при поступлении, а также преподавания профильных дисциплин на иностранном языке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов, владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для вступления, В2 – для выпуска, часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний", в частности, ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалаврата.

Согласно концепции, обязательное знание английского введут для бакалавров в 2023 году. Это предполагает прохождение обязательного "скринингового" теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, внешнее независимое оценивание или стандартизированные иностранные тесты) с целью установления уровня владения языком.

Если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление на высшее образование в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1.

Для поощрения университетов к преподаванию и студентов к изучению английского языка во время бакалавриата концепция Минобразования предусматривает увеличение часов и изменения содержания языковых дисциплин. Планируется, что в дальнейшем будут широко использовать экзамены для подтверждения уровня владения английского языка на уровне В2.

Концепция также рекомендует вузам включить оценивания качества преподавания английского языка отдельным пунктом в своей системе внутреннего обеспечения качества образования заведения, а Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования – сделать этот критерий обязательной частью внешней системы обеспечения качества.

Напомним, в этом году внешнее оценивание по английскому языку сдали более 87% выпускников.