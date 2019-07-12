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Парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование

Богдан Кравчук из Луцка стал бакалавром истории.

Парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование
​Богдан Кравчук из Луцка стал бакалавром истории.
Фото: facebook.com/Леся Бондарук

Житель Луцка Богдан Кравчук - первый в Украине молодой человек с синдромом Дауна, который получил высшее образование. 11 июля он получил диплом бакалавра истории.

Об этом сообщила сотрудница Института Национальной памяти Леся Бондарук.

"Сегодня житель Луцка Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории!!! Он первый в Украине парень с синдромом Дауна, который получил высшее образование!", - написала она в фейсбуке.

Леся Бондарук вспомнила, как 5 лет назад она с его мамой Богдана боролись за его право на высшее образование.

"Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями можно побороть современными подходами к образованию. Большое спасибо министру образования Сергею Квиту и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование", - написала она.

По ее словам, все пять лет учебы в Волынском национальном университете им. Леси Украинки Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов.

"Его пример - это луч надежды многим родителям особых детей. Ибо отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются", - добавила Леся Бондарук.

Синдром Дауна - наиболее частая причина нарушения работы мозга среди людей, которая встречается в среднем у 1 из 800 человек на планете. Причина развития этого синдрома - наличие у людей дополнительной копии одной из 20 хромосом, несущей на себе дополнительные копии нескольких сотен генов.

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