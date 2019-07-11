Замкомандующего ООС отказался комментировать присутствие машины главы ДОГА рядом с растрелянным у Гранитного грузовиком

Заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь отказался комментировать присутствие машины главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко рядом с расстрелянным у Гранитного грузовиком.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

"Есть его пресс-служба. Я не могу комментировать его поездки", - сказал Богдан Бондарь.

При этом он заверил, что новый губернатор коммуницирует с командующим ООС и тот, по всей видимости, знал о поездке Кириленко.

"У нас есть коммуникация, мы понимаем когда и куда он выезжает. Непосредственно мне он не сообщает, потому что я же не командующий, а заместитель командующего. Конечно, они коммуницируют, они практически ежедневно обмениваются [информацией], несколько раз в сутки всеми этими вопросами. Тем более человек только приступил к выполнению обязанностей, то есть там очень много вопросов", - сказал Бондарь.

По словам замкомандующего ООС, украинские военные, чей грузовик был обстрелян под Гранитным Донецкой области, выполняли задание на первом рубеже обороны. Поэтому все выплаты, предусмотренные законом, будут осуществлены. Семье погибшего военнослужащего будет выплачен миллион гривен.

По словам замкомандующего, выстрел из противотанкового ракетного комплекса был осуществлен с позиций боевиков, это не была диверсионно-разведывательная группа противника.

Напомним, 10 июля вследствие попадания ракеты в грузовой автомобиль погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения средней степени тяжести. По данным СМИ, автомобиль, попавший под обстрел, двигался в сопровождении новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.