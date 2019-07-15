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В Луцке 10 человек госпитализированы после посещения пиццерии

У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит.

В Луцке 10 человек госпитализированы после посещения пиццерии
Фото: zik.ua

В Волынской области 10 человек госпитализированы с острым гастроэнтероколитом после посещения пиццерии. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Отравление произошло 11-12 июля, все пострадавшие посещали пиццерию "Феличита" в Луцке. По состоянию на утром 15 июля, все 10 человек остаются в больнице.

В пиццерии проводятся противоэпидемические мероприятия.

В ГосЧС также сообщили о пострадавших от отравления в санатории "Медик-2" Одесской области. По состоянию на сегодняшнее утро, в больницах остаются 12 детей и один взрослый. 43 пострадавших уже выписали домой.

Напомним, отравление в "Медике-2" произошло на прошлой неделе, в санатории находились на отдыхе 226 детей.

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