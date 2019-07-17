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Ryanair ввел спецтарифы для пассажиров отмененных из Киева рейсов Wizz Air

Wizz Air сокращает частоту 17 рейсов из Киева из-за задержки поставок самолетов.

Ryanair ввел спецтарифы для пассажиров отмененных из Киева рейсов Wizz Air
Фото: EPA/UPG

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair ввела специальные "спасательные" цены на билеты из Киева в одну сторону, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов Wizz Air.

Об этом сообщает avianews.com.

Стоимость таких билетов в одну сторону - от 24,99 евро.

Предложение лоу-коста касается перелетов из Киева в Берлин, Братиславу, Краков и Варшаву, которые будут выполняться в августе. Забронировать билеты по специальной цене можно будет до конца дня 19 июля.

Wizz Air объявил об отмене части рейсов из Киева по 17 направлениям, которые будут выполняться в период с 3 по 20 августе 2019 года по операционным причинам из-за задержки с поставкой самолетов.

Частота полетов будет уменьшена на маршрутах из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген. Всего частота полетов будет сокращена на 24 рейса в неделю.

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