В Киеве "заминировали" станцию метро "Дворец спорта"

Станция, а также переход на станцию "Льва Толстого" закрыты на вход и выход.

Станция киевского метро "Дворец спорта" закрыта из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станция "Дворец спорта" + пересадка на "Льва Толстого" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства!", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за участившихся в последнее время случаев ложных сообщений о минировании МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании, а также намерено увеличить сроки наказания для "шутников".