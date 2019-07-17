5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом
Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Вишневом мужчина пытался спуститься с пятого этажа на простынях и сорвался

Пострадавший госпитализирован.

В Вишневом мужчина пытался спуститься с пятого этажа на простынях и сорвался

В городе Вишневое Киевской области мужчина пытался спуститься с многоэтажки по простыням, но сорвался и упал.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что потерпевший пытался спуститься с пятого этажа одного из домов на территории жилищного комплекса "Акварели" по связанным между собой простыням. Причины такого его поступка неизвестны.

В настоящее время он госпитализирован.

Степень тяжести травм, полученных потерпевшим из-за падения, не уточняется.

Напомним, ранее в Днепре девушка пыталась забраться на 4-й этаж по простыням и сорвалась.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также