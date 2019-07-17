В городе Вишневое Киевской области мужчина пытался спуститься с многоэтажки по простыням, но сорвался и упал.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что потерпевший пытался спуститься с пятого этажа одного из домов на территории жилищного комплекса "Акварели" по связанным между собой простыням. Причины такого его поступка неизвестны.

В настоящее время он госпитализирован.

Степень тяжести травм, полученных потерпевшим из-за падения, не уточняется.

Напомним, ранее в Днепре девушка пыталась забраться на 4-й этаж по простыням и сорвалась.