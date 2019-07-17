Кондиционеры будущего: какими будут климатические устройства через несколько десятилетий

Сегодня кондиционеры уже нельзя назвать признаком роскоши – они становятся все доступнее и активно используются в жилых домах, кафе и барах, гостиницах, торговых центрах и других учреждениях.

Современное лето со стабильным температурным режимом (от 30 градусов и выше) без кондиционера – настоящая пытка. Аналитики уверены, что скоро кондиционеры заметно изменятся. Климатические устройства обретут более высокий уровень интеллекта и станут действительно самостоятельными.

Какими именно будут кондиционеры в Украине и в мире спустя 10-15 лет – это очень интересный и весьма значимый вопрос.

О технологиях будущего: грядущие метаморфозы климатических устройств

Вероятнее всего, совсем скоро «умные» кондиционеры не просто будут подлежать управлению с помощью смартфона, но и реагировать на биометрические показатели человека. Возможно, доступными для пользователей станут устройства, которые умеют оценивать температуру тела, состояние системы терморегуляции человека, интенсивность потоотделения и другие важные показатели. Именно на основе собранных параметров кондиционеры и будут подбирать оптимальную температуру, а также влажность воздуха в помещении. О проекте подобного устройства уже неоднократно говорили представители корпорации Daikin. Собственный взгляд на кондиционер будущего есть и у компании Haier. Она считает, что главное в работе климатической техники – это степень автоматизации основных процессов. По мнению Haier, устанавливать оптимальную температуру, выбирать направление воздушного потока, реагировать на перемещение людей в здании и подбирать оптимальный режим в зависимости от температуры за окном кондиционер должен автоматически – то есть самостоятельно, без непосредственного участия человека. В лаборатории Senseable City, в свою очередь, уверены, что больше всего внимания требует проект инновационного кондиционера, который не будет охлаждать воздух в помещении, а вместо этого будет обдавать холодными потоками воздуха человека. По мнению инженеров лаборатории, через 20 лет в мире не должно быть кондиционеров, которые тратят энергию «впустую», охлаждая все свободное пространство в доме.

Скорее всего, в обозримом будущем изменится и внешний вид кондиционеров – уменьшатся размеры, появятся (или исчезнут) некоторые компоненты конструкции, станут доступными новые необычные форм-факторы корпусов. Впрочем, пока будущее не наступило, об этом остается только догадываться.