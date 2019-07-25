Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.
Связь с выполнявшим плановые учебные полеты в ночное время самолетом пропала около 22:00, сам летательный аппарат пропал с радаров.
По предварительным данным, военный самолет упал в Каспийское море.
Пилота пока не нашли.
Причины аварии пока неизвестны. В Минобороны создана специальная комиссия по расследованию случившегося. Военная прокуратура возбудила уголовное дело.