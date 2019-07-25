Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Самолет выполнял учебный полет в ночное время.

Вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Связь с выполнявшим плановые учебные полеты в ночное время самолетом пропала около 22:00, сам летательный аппарат пропал с радаров.

По предварительным данным, военный самолет упал в Каспийское море.

Пилота пока не нашли.

Причины аварии пока неизвестны. В Минобороны создана специальная комиссия по расследованию случившегося. Военная прокуратура возбудила уголовное дело.