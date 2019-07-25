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Сенат Чехии обвинил президента Земана в нарушении Конституции

Если выдвижение обвинений поддержит нижняя палата парламента, дело пойдет в суд и может закончиться импичментом.

Сенат Чехии обвинил президента Земана в нарушении Конституции
Фото: EPA/UPG

Верхняя палата парламента Чехии проголосовала за выдвижение обвинений против президента Милоша Земана в нарушении Конституции. Об этом сообщает агентство Associated Press.

48 cенаторов проголосовали за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд страны, 20 высказались против. Теперь вопрос рассмотрит нижняя палата парламента, и если депутаты поддержат Сенат, то дело президента пойдет в суд.

Суть обвинения состоит в том, что Земан нарушил Конституцию, не назначив на должности предложенных министров. Речь идет о 8 должностях. Земан свою вину отрицает.

Если суд согласится с обвинениями, Земан потеряет пост президента.

Напомним, в июне в праге состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. По информации организаторов, протестовать тогда вышли около 120 тысяч человек.

По итогам парламентских выборов 2017 года партия Андрея Бабиша ANO 2011 заняла первое место, получив 29,64 % голосов избирателей и 78 мест в парламенте Чехии из 200. 6 декабря 2017 года президент Чехии Милош Земан назначил лидера движения АНО Андрея Бабиша премьер-министром страны.

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