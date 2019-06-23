Фото: EPA/UPG

В столице Чехии Прага прошла многочисленная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша.

Как сообщает "Радио Прага" в ней, по предварительным подсчетам, приняли участие более 250 тысяч человек. Организаторы - движение "Миллион мгновений" - заявляли, что сегодняшние протесты станут крупнейшей демонстрацией с 1989 года.

Летенское поле, на котором проходила акция протеста, было заполнено практически полностью. Автомобильное и трамвайное движение поблизости пришлось перекрыть, также на время закрывались станции метро "Влтавска" и "Градчанска", поезда их проезжали без остановок.

Фото: EPA/UPG

Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении дотаций ЕС. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert.

Сам мультимиллиардер отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Активизация нынешних протестов связана с назначением министром юстиции сторонницы Бабиша Марии Бенешовой. Противники премьера опасаются, что она будет оказывать давление на следствие.

Напомним, по итогам парламентских выборов 2017 года партия Андрея Бабиша ANO 2011 заняла первое место, получив 29,64 % голосов избирателей и 78 мест в парламенте Чехии из 200.

6 декабря 2017 года президент Чехии Милош Земан назначил лидера движения АНО Андрея Бабиша премьер-министром страны.