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В Германии при штурме крупнейшего угольного рудника произошли столкновения

Активисты протестуют против использования бурого угля в энергетике ФРГ.

Фото: twitter.com/saulocorona

В западной Германии климатические активисты прорвали полицейский кордон и штурмовали рудник по добыче бурого угля Garzweiler. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на DPA.

"Активисты протестуют против использования бурого угля в энергетике ФРГ. На видео можно увидеть, как десятки демонстрантов кричат и хлопают, когда полиция приказывает им оставаться на месте", - говорится в сообщении.

Полиция из соседнего города Аахен использовала баллончики с перцовым спреем, чтобы попытаться остановить активистов. По предварительным подсчетам, восемь полицейских получили ранения.

Около восьми тысяч активистов начали марш вдоль края шахты в Кейенберге, где уголь добывают открытым способом, еще в субботу утром.

Представитель активистов заявила, что на территорию шахты попали около 1000 человек. На видео с места события видно, как полицейские задерживают протестующих.

В субботу вечером полиция заявила, что была попытка освободить задержанных протестующих и призвала демонстрантов оставаться "мирными и сотрудничающими".

Другая группа активистов под названием Ende Gelaende провела отдельный марш с участием примерно 1600 человек и ранее в тот же день пообещала "пройти через" кордоны полиции. Вскоре после этого кордоны прорвали во многих точках, и полиция начала сообщать о травмах.

По словам представителя компании, из соображений безопасности четыре из шести производственных участков крупнейшего в Германии рудника были закрыты владельцем энергетического гиганта RWE.

Фото: twitter.com/saulocorona

Фото: twitter.com/saulocorona

Напомним, ранее сообщалось, что Германия намерена отказатся от использования угля до конца 2038 года.

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