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В Эфиопии при попытке госпереворота убили главу Генштаба и губернатора

Также погиб советник, генпрокурор области получил ранение.

В Эфиопии при попытке госпереворота убили главу Генштаба и губернатора
Глава Генштаба, которого убили при попытке переворота
Фото: скриншот

В Эфиопии в ночь на 23 июня при попытке госпереворота были убиты глава генерального штаба армии Сеаре Меконнен и губернатор штата Амхаре. Об этом пишет ВВС со ссылкой на местные СМИ.  

В офисе премьер-министра страны Абия Ахмеда заявили, что за переворотом стоит глава службы безопасности штата Амхаре. Арестовали ли его, неизвестно.

Ахмед объявил, что в главу Генштаба стреляли «близкие ему люди». Вместе с главой штата Амхаре Амбахью Меконнен погиб его советник, также был ранен генеральный прокурор области.

В регионе также отключили интернет. Посольство США в Эфиопии призвало быть осторожными в связи со стрельбой.

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