​Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Абий Ахмед Али был удостоен премии за достижение мира с Эритреей.

В пятницу, 11 октября, Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира - им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей после 20 лет конфронтации.

Об этом сообщается в Twitter комитета.

Летом 2018 года лидеры Эфиопии и Эритреи подписали декларацию, которая провозглашает, что "состояние войны между двумя странами закончилось". Так завершился один из самых кровавых межгосударственных конфликтов в Африке.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

Эритрея - одно из самых молодых государств в мире. Оно получило независимость от Эфиопии в 1993 году.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира получили конголезский гинеколог Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Премия была присуждена за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.