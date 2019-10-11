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​Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Абий Ахмед Али был удостоен премии за достижение мира с Эритреей.

​Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии
​Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 11 октября, Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира - им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей после 20 лет конфронтации.

Об этом сообщается в Twitter комитета.

Летом 2018 года лидеры Эфиопии и Эритреи подписали декларацию, которая провозглашает, что "состояние войны между двумя странами закончилось". Так завершился один из самых кровавых межгосударственных конфликтов в Африке.

Эритрея - одно из самых молодых государств в мире. Оно получило независимость от Эфиопии в 1993 году.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира получили конголезский гинеколог Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Премия была присуждена за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.

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