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Кандидат от оппозиции выиграл выборы мэра в Стамбуле

Партия Эрдогана потерпела поражение в ключевом турецком городе.

Кандидат от оппозиции выиграл выборы мэра в Стамбуле
Экрем Имамоглу
Фото: EPA/UPG

Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Экрем Имамоглу одержал победу на выборах мэра Стамбула, получив, по предварительным подсчетам, 53,86% голосов избирателей.

Его соперник, представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP), бывший премьер-министр Бинали Йылдырым уже признал свое поражение и поздравил Имамоглу, пишет государственное агентство Anadolu. "Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи", - сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

Выборы в Стамбуле проводятся второй раз в этом году, после того как Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты голосования 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма с результатом 48,77% против 48,61%. Разрыв составил менее 14 тысяч голосов.

AKP добилась отмены этих результатов и назначения перевыборов.

Стамбул - крупнейший город Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган начинал здесь политическую карьеру, будучи мэром в 1994-1998 годах.

Сейчас Эрдоган возглавляет AKP.

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