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В Стамбуле назначили повторные выборы мэра после победы оппозиционного кандидата

Правящая партия заявила, что решение Избирательного совета "не направлено на защиту интересов какой-либо партии".

В Стамбуле назначили повторные выборы мэра после победы оппозиционного кандидата
Фото: segodnya.ua

В Стамбуле избирательная комиссия отменила результаты выборов мэра, в которых победил представитель оппозиции Экрем Имамоглу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В середине апреля комиссия признала победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии. Провластная партия "Справедливость и развитие" президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Сторонники Эрдогана указали на фальсификации и требовали отменить результаты голосования.

В правящей партии заявили, что решение о повторых выборах "не было направлено на защиту интересов какой-либо партии". Представител "Справедливости и развития" Омер Челик заявил, что Высший избирательный совет назначил повторное голосование из-за допущенных нарушений, пишет "Анадолу".

Президент Эрдоган приветствовал решение совета, тогда как Имамоглу заявил, что "примет правильное решение" после консультаций с главой своей партии.

Власти Турции также призвали иностранных политиков и СМИ "уважать решения Высшего избирательного совета Турции, в том числе по вопросу проведения повторного голосования на муниципальных выборах в Стамбуле" Такое заявление опубликовал турецкий МИД.

В заявлении подчеркивается, что мониторинг муниципальных выборов 31 марта в Стамбуле осуществляли и наблюдатели от Совета Европы, которые дали высокую оценку уровню подготовки и проведения голосования.

Повторные выборы по Стамбулу намечены на 23 июня.

Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта. В них приняли участие около 57 млн граждан. На выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма. В столице Турции, Анкаре, кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50% голосов. За представителя правящей партии Мехмета Озхасеки проголосовали чуть более 47% избирателей.

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