Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию

Новоизбранный президент заявил, что это его первые выходные за последние четыре месяца.

Шоумен Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, сообщил, что улетел в Турцию на выходные.

Об этом утром 26 апреля он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль" Весело", - написал Зеленский.

Он также отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца и в Украину он вернется через два дня.

Напомним, ранее Зеленский записал видеоролик, в котором обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы он не смог распустить Верховную Раду.

Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав 73,22% голосов.