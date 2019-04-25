Совет Безопасности ООН собрался на внеочередное заседание в связи с решением Кремля о выдаче российских паспортов жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Внеочередное заседание собралось по требованию Украины. Начало было запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.