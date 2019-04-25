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Активисты пришли к дому Луценко из-за смягчения подозрения Мангеру

Генпрокурор к участникам акции не вышел.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Несколько десятков представителей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" вечером 25 апреля провели акцию у дома генерального прокурора Юрия Луценко под Киевом.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Акцию провели в связи со смягчением подозрения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому теперь инкриминируют заказ избиения Гандзюк, а не ее убийство.

Представители инициативы бросали петарды за забор, жгли файеры и кричали "Ганьба Луценко", "Луценко, выходи". Однако генпрокурор к участникам акции не вышел. По словам представителя Государственной службы охраны, ни генпрокурора, ни членов его семьи дома не было.

Акция продолжалась около получаса. Активисты пообещали продолжить ее у здания Генпрокуратуры.

Как сообщалось, из-за дачи обличительных показаний смягчили статью еще пяти фигурантам дела Гандзюк. Речь шла о Вячеславе Вишневском, Викторе Горбунове, Владимире Васяновиче, Никите Грабчуке и Сергее Торбине.

18 апреля стало известно, что смягчили статью еще одному фигуранту дела Игорю Павловскому, ему вменяют теперь сокрытие преступления, а не организацию.

Также в ГПУ сообщили, что подозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствием.

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