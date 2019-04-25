Путинский указ о "паспортизации" Донбасса подрывает суверенитет Украины, - страны ЕС в Совбезе ООН

Европейский Союз считает указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов в оккупированном Донбассе подрывом суверенитета Украины, нарушением Минских договоренностей и причиной для глобального беспокойства.

Об этом представители стран ЕС в Совете безопасности ООН заявили на брифинге перед началом заседания.

Документ обнародован на странице украинского представительства в Twitter.

"Мы, как государства-участники Европейского Союза, полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины внутри ее признанных границ. Подписание российским президентом указа, который дает право, в частности, лицам, которые временно проживают на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, подавать документы на получение российского гражданства в упрощенном режиме, подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

Представители стран ЕС утверждают, что этот указ противоречит Минским соглашениям. Совпадение по времени издания указа с окончанием президентских выборов показывает намерения России в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в Украине и обострить конфликт.

Россию призвали воздержаться от подобных действий, которые подвергают опасности имплементацию Минских договоренностей.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.