Под Бухарестом горит крупный торговый центр

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде столицы Румынии Бухареста, пострадало три человека, сообщает Укринформ.
Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей.
По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом.
Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.
Сложность при тушении пожара заключается в том, что на складах ТЦ хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы.
Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.
Ранее сообщалось, что в понедельник на ул. Бассейная в центре Киева произошел взрыв с пожаром.