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В Донецкой области шахтеры бастуют и перекрывают трассу из-за невыплаты зарплаты

Задолженность составляет 35 млн гривен.

В Донецкой области шахтеры бастуют и перекрывают трассу из-за невыплаты зарплаты
Фото: Mykhailo Volynets\Facebook

В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №1» и частично на шахте имени Сургая продолжают бастовать горняки из-за задолженности по зарплате. Об этом рассказал председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает "Громадське радіо".

«В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия», - рассказал Волынец.

По его словам, задолженность по зарплате на двух шахтах составляет 35 млн гривен.

Горняки перекрыли трассу возле Угледара и планируют продолжить бастовать завтра.

«Люди в отчаянии продолжают перекрывать дорогу в Донецкой области. Специальные транспортные средства пропускают: пожарных, военных, скорую. Пытаются частично пропускать автобусы и транспорт, в котором находятся дети », - сообщил председатель профсоюза горняков Украины.

Напомним, в мае Львовские шахтеры под Минэнерго требовали погасить долги по зарплате.

В прошлом году правительство выделило более 1,4 млрд гривен дотаций на выплату зарплат шахтерам.

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