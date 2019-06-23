В центре Киева возле университета имени Шевченко собрались противники Марша равенства. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
По состоянию на 9 утра, на протестной акции присутствовало около 300 человек. Среди них, в частности, Дмитрий и Оксана Корчинские, представители националистических организаций.
Люди молятся и скандируют "Украина не содом". Участники акции сожгли маленький ЛГБТ-флаг.
Напомним, сегодня в столице запланирован Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Организаторы ожидают около 10 тысяч участников.
Ранее сообщалось, что на "КиевПрайд" пригласили президента Владимира Зеленского, однако в Администрации на приглашение не ответили.