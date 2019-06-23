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Противники Марша равенства собрались в центре Киева

Люди молятся и скандируют "Украина не содом".

Фото: Александр Рудоманов

В центре Киева возле университета имени Шевченко собрались противники Марша равенства. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По состоянию на 9 утра, на протестной акции присутствовало около 300 человек. Среди них, в частности, Дмитрий и Оксана Корчинские, представители националистических организаций.

Люди молятся и скандируют "Украина не содом". Участники акции сожгли маленький ЛГБТ-флаг.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, сегодня в столице запланирован Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Организаторы ожидают около 10 тысяч участников.

Ранее сообщалось, что на "КиевПрайд" пригласили президента Владимира Зеленского, однако в Администрации на приглашение не ответили.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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