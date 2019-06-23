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В Житомирской области банкомат ограбили на 500 тысяч гривен

Банкомат находится в помещении сельского совета.

В Житомирской области банкомат ограбили на 500 тысяч гривен
В Житомирской области банкомат ограбили на 500 тысяч гривен
Фото: unn.com.ua

В Житомирской области неизвестные похитили деньги из банкомата в сельском совете. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

Установлено, что ограбление произошло днем.

"Неизвестный проник в помещение сельсовета в селе Ярунь Новоград-Волынского района, где установлен банкомат. Грабитель забрал из банкомата кассеты с деньгами на сумму около 500 тысяс гривен ", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные лица.

Напомним, в начале июня в Харьковской области подорвали очередной банкомат. Ранее аналогичные приступления происходили в области в мае этого года, в 2018 году сообщалось о трех таких случаях.

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