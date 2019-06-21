"Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова по мажоритарке в Житомирской области

Сигачов был членом окружной избирательной комиссии в округе №64 от КПУ на парламентских выборах 2014.

На внеочередных парламентских выборах партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с КПУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на официальном сайте ЦИК указано, что в 64 округе Житомирской области (с центром в Коростене) от "Слуги народа" выдвинут Вячеслав Сигачов.

Согласно официальной информации ЦИК на парламентских выборах в 2014 г. членом окружной избирательной комиссии в округе №64 от Коммунистической партии Украины был Вячеслав Сигачов.

Фото: censor.net.ua

Как известно политические партии делегируют в окружные комиссии проверенных и стойких активистов, поскольку уровень ответственности в окружной комиссии гораздо выше чем в десятках участковых избирательных комиссий.

Таким образом, в одном и том же округе, человек с одинаковым именем, отчеством и фамилией - Вячеслав Валериевич Сигачов в 2014 г. представлял в ОВК Коммунистическую партию, а в 2019 г. баллотируется от партии "Слуга народа".