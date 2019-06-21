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СБУ провела обыски у экс-главы Херсонской ОГА Гордеева

Активисты и отец Екатерины Гандзюк называют Гордеева причастным к нападению на нее.

СБУ провела обыски у экс-главы Херсонской ОГА Гордеева
Фото: khoda.gov.ua

Служба безопасности Украины 19 июня пришла с обысками не только к главе поселка Лазурного и бывшему заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку, но и к самому Андрею Гордееву.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на собственный источник.

Гордеев подтвердил изданию факт обысков у него дома, впрочем о причинах визита сотрудников СБУ не уточнил.

"Я из Киева всю ночь ехал не спал, а тут они - с автоматами и в масках", - сказал он, добавив, что "открыт для любых проверок".

В пресс-службе СБУ отказались комментировать эту информацию.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона облили кислотой активистку Екатерину Гандзюк. 4 ноября она скончалась в больнице.

Отец Гандзюк заявлял, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком.

Правоохранительные органы задержали только Мангера и заявили, что на Гордеева и Рищука доказательств нет.

В апреле 2019 года президент Петр Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсонской ОГА.

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