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ГБР проводит обыски в Минздраве

ГБР изымают документы и технику в связи с нарушениями тендерных процедур в Институте рака

ГБР проводит обыски в Минздраве
Фото: lifedon.com.ua

Государственное бюро расследований проводит обыск в Минздраве и ГП "Строительный центр Минздрава" в связи с нарушениями нарушениями при проведении закупок в рамках развития Института рака. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По решению Печерского районного суда города Киева сотрудники Государственного бюро расследований осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины", - сказано в сообщении.

Накануне административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение об отмене процедуры закупки для развития Института рака. Решение уже вступило в силу и будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, 5 апреля ГП "Государственный строительный центр Минздрава" объявило тендер на развитие Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,46 млрд гривен. Признаки потенциальных нарушений обнаружил проект "Наши деньги", проанализировав тендерные условия. Это подтвердил внутренний аудит, проведенный министерством.

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