ГБР завело дело на патрульных полицейских из-за видео в соцсетях

В Фейсбуке опубликовали задержание женщины, которая снимала конфликт патрульных и водителя.

Следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции 18 июня 2019 возле Бессарабского рынка в Киеве. Досудебное расследование начато на основании видео, опубликованных в социальных сетях, сообщает пресс-служба ведомства.

На опубликованном видео сотрудники полиции с применением силы задерживают женщину и мужчину, надевая на них наручники.

"Согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных из-за инцидента был вынужден провести несколько часов в закрытом автомобиле", - сказано в сообщении.

Уголовное производство расследуется по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины ( превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, вчера днем в Киеве на улице Бассейной патрульные заметили нарушения со стороны водителя - он припарковался в неположенном месте. Правоохранители остановились и стали разговаривать с водителем. Вскоре рядом остановился еще один автомобиль, водитель которого начала снимать конфликт нарушителя и патрульных на телефон. Между правоохранителями и семейной парой произошел конфликт, обе стороны вели себя очень агрессивно. Сцена закончилась задержанием супругов, был ли оштрафован водитель, нарушивший правила парковки, не сообщается.